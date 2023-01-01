2019 Waterford Precision Cycles Randonneuring Base
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
Stack
497mm
523mm
530mm
551mm
569mm
587mm
607mm
624mm
644mm
664mm
Reach
363mm
370mm
386mm
391mm
391mm
390mm
394mm
393mm
397mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.41:1
1.37:1
1.41:1
1.46:1
1.51:1
1.54:1
1.59:1
1.62:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
515mm
530mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
Top Tube Length, Actual C-C
492.9mm
506.3mm
524mm
542.6mm
552.2mm
561.8mm
571.6mm
581.2mm
591.1mm
600.9mm
Top Tube Slope
3.5deg
4.3deg
2.7deg
3deg
3deg
3deg
3deg
3deg
3deg
3deg
Head Tube Angle
71.5deg
71deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
128mm
98mm
100mm
119mm
138mm
158mm
179mm
197mm
218mm
239mm
Bottom Bracket Drop
50mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
427.1mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
Front-Center
562mm
582mm
586mm
591mm
597mm
602mm
612mm
617mm
627mm
637mm
Front-Center Horizontal
559.9mm
576.5mm
580.5mm
585.5mm
591.5mm
596.4mm
606.4mm
611.4mm
621.4mm
631.4mm
Wheelbase
987mm
999mm
1003mm
1008mm
1014mm
1024mm
1034mm
1039mm
1049mm
1059mm
Fork Offset/Rake
45mm
51mm
47mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
344mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
Trail
56.8mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.8mm
60.7mm
59mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
Wheel Flop
17.1mm
19.8mm
18.2mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
Standover Height
734mm
757mm
770mm
789mm
805mm
823mm
841mm
858mm
878mm
897mm
Tire to Pedal Spindle
80.5mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
78mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Base Build
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
623mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1610mm
1685mm
1689mm
1694mm
1700mm
1710mm
1720mm
1725mm
1735mm
1745mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:https://waterfordbikes.com/rando/