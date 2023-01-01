2019 Waterford Precision Cycles R-33 Road Racing Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
500
520
540
560
580
600
620
Stack
526mm
532mm
551mm
553mm
570mm
589mm
606mm
Reach
371mm
386mm
392mm
396mm
396mm
400mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.38:1
1.41:1
1.4:1
1.44:1
1.47:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
460mm
500mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
530mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
499.1mm
515.5mm
536.9mm
545.6mm
555.1mm
565mm
574.4mm
Top Tube Slope
10.3deg
8.3deg
6deg
6.3deg
6.1deg
6deg
5.9deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
116mm
116mm
136mm
136mm
154mm
174mm
192mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
Front-Center
575mm
576mm
589mm
588mm
593mm
602mm
607mm
Front-Center Horizontal
571.1mm
571.1mm
585.1mm
584.1mm
588.1mm
598.1mm
603.1mm
Wheelbase
970mm
970mm
984mm
983mm
987mm
997mm
1002mm
Fork Offset/Rake
50mm
43mm
45mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
Trail
56.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.8mm
55.2mm
53.2mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
16.6mm
16.2mm
15.6mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Standover Height
733mm
745mm
773mm
774mm
791mm
810mm
827mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
500
520
540
560
580
600
620
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1642mm
1642mm
1656mm
1655mm
1659mm
1669mm
1674mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://waterfordbikes.com/road-race/