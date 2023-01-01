2019 Waterford Precision Cycles Adventure Cycle Disc
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
Stack
514mm
544mm
544mm
573mm
594mm
611mm
630mm
650mm
669mm
688mm
Reach
379mm
391mm
397mm
388mm
387mm
392mm
391mm
395mm
399mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.37:1
1.48:1
1.53:1
1.56:1
1.61:1
1.65:1
1.68:1
1.73:1
Seat Tube Length, C-T
475mm
494mm
494mm
534mm
554mm
574mm
594mm
614mm
634mm
654mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
540mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
615mm
Top Tube Length, Actual C-C
507.3mm
525.8mm
534.8mm
542.9mm
553.3mm
561.9mm
570.7mm
580.7mm
590.6mm
595.6mm
Top Tube Slope
6.9deg
7.8deg
7.8deg
8deg
7.1deg
7.8deg
7.9deg
7.7deg
7.6deg
7.5deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
135mm
106mm
106mm
137mm
154mm
173mm
193mm
213mm
233mm
253mm
Bottom Bracket Drop
49mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
262.5mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
Chainstay Length
430mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
460mm
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Horizontal
427.2mm
437.8mm
437.8mm
437.8mm
437.8mm
437.8mm
453mm
453mm
453mm
453mm
Front-Center
581mm
603mm
610mm
611mm
607mm
617mm
622mm
632mm
642mm
647mm
Front-Center Horizontal
578.8mm
598.3mm
604.3mm
605.3mm
601.3mm
611.3mm
616mm
627mm
637mm
642mm
Wheelbase
1006mm
1036mm
1042mm
1043mm
1039mm
1049mm
1069mm
1080mm
1090mm
1095mm
Fork Offset/Rake
42mm
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
356mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
Trail
59.9mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
58.8mm
58.8mm
58.8mm
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
18mm
18.7mm
18.7mm
18.7mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
740mm
755mm
757mm
789mm
807mm
826mm
845mm
864mm
883mm
902mm
Tire to Pedal Spindle
99.5mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
134mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92.5mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Disc Build
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
623mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1629mm
1722mm
1728mm
1729mm
1725mm
1735mm
1755mm
1766mm
1776mm
1781mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://waterfordbikes.com/ac-adventure-cycle/