2019 Waterford Precision Cycles Gravel/Cross Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
480
500
520
540
560
580
600
620
640
Stack
549mm
551mm
555mm
570mm
589mm
608mm
627mm
646mm
665mm
Reach
376mm
376mm
382mm
390mm
389mm
389mm
393mm
397mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.47:1
1.45:1
1.46:1
1.51:1
1.56:1
1.6:1
1.63:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
530mm
540mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
605mm
Top Tube Length, Actual C-C
509.2mm
518.2mm
530.5mm
545.6mm
555.1mm
564.6mm
574.4mm
584.4mm
594.3mm
Top Tube Slope
11.1deg
6.1deg
4.3deg
3.9deg
3.9deg
3.9deg
3.9deg
3.8deg
3.8deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
113mm
115mm
120mm
130mm
149mm
169mm
189mm
209mm
230mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
595mm
595mm
602mm
600mm
606mm
611mm
621mm
631mm
641mm
Front-Center Horizontal
590.7mm
590.7mm
597.7mm
595.7mm
601.7mm
606.7mm
616.7mm
627.7mm
637.7mm
Wheelbase
1015mm
1015mm
1022mm
1020mm
1026mm
1031mm
1041mm
1052mm
1062mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length, Unknown
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
70.5mm
high
70.5mm
high
70.5mm
high
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.6mm
66.6mm
66.6mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Wheel Flop
21.7mm
21.7mm
21.7mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
Standover Height
748mm
765mm
776mm
792mm
810mm
829mm
848mm
867mm
886mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
122mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Base Build
480
500
520
540
560
580
600
620
640
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1713mm
1713mm
1720mm
1718mm
1724mm
1729mm
1739mm
1750mm
1760mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://waterfordbikes.com/gravel/