2018 ROSE Bikes X-Lite Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
Geometry
50cm
53cm
55cm
57cm
59cm
62cm
Stack
520mm
538mm
555mm
572mm
591mm
611mm
Reach
373mm
380mm
386mm
394mm
402mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.42:1
1.44:1
1.45:1
1.47:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
460mm
480mm
500mm
525mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
550mm
563mm
577mm
597mm
Top Tube Slope
8.8deg
10.7deg
10.3deg
9.8deg
9deg
7.3deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72.75deg
73.5deg
73.5deg
73.75deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
155mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
578mm
582mm
586mm
592mm
605mm
623mm
Front-Center Horizontal
573.9mm
577.9mm
581.9mm
587.9mm
601.9mm
618.9mm
Wheelbase
978mm
982mm
986mm
992mm
1006mm
1023mm
Fork Offset/Rake
43.1mm
43.2mm
42.9mm
43mm
43.4mm
43.1mm
Trail
70.1mm
high
63.7mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.3mm
mid/neutral
53.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.3mm
60.6mm
56.7mm
52.4mm
52.1mm
51mm
Wheel Flop
21.6mm
18.7mm
16.8mm
14.9mm
14.8mm
14.3mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
50cm
53cm
55cm
57cm
59cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1650mm
1654mm
1658mm
1664mm
1678mm
1695mm
Published Sizing Recommendations
PBH
73 cm
to77 cm
78 cm
to81 cm
82 cm
to84 cm
85 cm
to87 cm
88 cm
to91 cm
91 cm
to94 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:www.rosebikes.com