2025 Ridley Bikes Noah Fast 3.0
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
M
L
Stack
497mm
504mm
521mm
541mm
565mm
Reach
386mm
399mm
410mm
420mm
428mm
Stack to Reach Ratio
1.29:1
1.26:1
1.27:1
1.29:1
1.32:1
Seat Tube Length, C-C
480mm
485mm
510mm
540mm
560mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
770mm
775mm
800mm
830mm
900mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
525mm
545mm
565mm
585mm
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
73deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
76.5deg
76deg
75.5deg
75deg
74.5deg
Head Tube Length
95mm
100mm
115mm
135mm
160mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
275mm
275mm
275mm
Chainstay Length
407mm
407mm
407mm
407mm
407mm
Chainstay Length Horizontal
400.6mm
400.6mm
400.9mm
400.9mm
400.9mm
Front-Center
584.9mm
596.8mm
599.2mm
610.1mm
626mm
Front-Center Horizontal
580.4mm
592.4mm
595.1mm
606.1mm
622.1mm
Wheelbase
981mm
993mm
996mm
1007mm
1023mm
Fork Offset/Rake
49.5mm
50.5mm
45.1mm
44.6mm
45.5mm
Trail
63.2mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
58.3mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60mm
56.2mm
55.8mm
53.4mm
52.5mm
Wheel Flop
19mm
17.4mm
16.3mm
15.2mm
14.9mm
Tire to Pedal Spindle
69.9mm
170 mm cranks
81.8mm
170 mm cranks
84.2mm
170 mm cranks
95.1mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
Fast 3.0 Build
XXS
XS
S
M
L
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
34mm
34mm
34mm
34mm
34mm
Tire Outer Diameter
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
Bike Length with Tires
1671mm
1683mm
1686mm
1697mm
1713mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.ridley-bikes.com/en_INT/bikes/SBINF3RID076