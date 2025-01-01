2024 Ridley Bikes Noah disc
Geometry
XS
S
Stack
527mm
542mm
Reach
374mm
384mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.41:1
Seat Tube Length, C-T
475mm
490mm
Seat Tube Length, C-C
445mm
460mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
545mm
Top Tube Length, Actual C-C
513mm
531mm
Top Tube Slope
5.7deg
6.3deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
Head Tube Length
130mm
145mm
Bottom Bracket Drop
68mm
66mm
Bottom Bracket Height
271mm
273mm
Chainstay Length
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.6mm
Front-Center
574.8mm
581.2mm
Front-Center Horizontal
570.8mm
577.4mm
Wheelbase
970mm
977mm
Fork Offset/Rake
45.3mm
45.8mm
Trail
62.5mm
mid/neutral
55.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.5mm
53.3mm
Wheel Flop
18.4mm
15.6mm
Standover Height
764mm
780mm
Tire to Pedal Spindle
65.8mm
170 mm cranks
72.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
disc Build
XS
S
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1648mm
1655mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.deporvillage.pl/rower-szosowy-ridley-noah-disc-shimano-ultegra-szary?srsltid=AfmBOoo-C6A-aQFfaV48Ks-3VzjKb-YjAJWkDXtRE1rJukxgFBRBZ13h