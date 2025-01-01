2026 Bianchi Via Nirone 7
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
470
500
530
550
570
590
610
Stack
527mm
541mm
556mm
570mm
591mm
612mm
634mm
Reach
375mm
380mm
386mm
392mm
400mm
409mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.42:1
1.44:1
1.45:1
1.48:1
1.5:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
531mm
540mm
551mm
561mm
575mm
590mm
604mm
Top Tube Slope
14.1deg
12.2deg
10.4deg
9.6deg
9.6deg
9.5deg
9.6deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
113mm
127mm
140mm
160mm
180mm
203mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
431.7mm
431.7mm
431.7mm
431.7mm
431.7mm
431.7mm
431.7mm
Front-Center
597mm
602mm
609mm
615mm
624mm
634mm
649mm
Front-Center Horizontal
593.3mm
598.3mm
605.3mm
610.3mm
620.3mm
630.3mm
645.3mm
Wheelbase
1025mm
1030mm
1037mm
1042mm
1052mm
1062mm
1077mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
406mm
Trail
76.7mm
high
73.4mm
high
70.1mm
high
66.8mm
high
63.6mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
72.1mm
69.2mm
66.3mm
63.4mm
60.5mm
57.6mm
57.6mm
Wheel Flop
24.6mm
23.1mm
21.6mm
20.1mm
18.7mm
17.3mm
17.3mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
7 Build
470
500
530
550
570
590
610
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1727mm
1732mm
1739mm
1744mm
1754mm
1764mm
1779mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bianchi.com/bikes/bikes/gravel-road/gravel-racing/via-nirone-7-gravel/