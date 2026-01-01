2011 Bianchi Via Nirone 7
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Geometry
44
46
50
53
55
57
59
61
63
Stack
508mm
515mm
531mm
546mm
557mm
576mm
587mm
611mm
622mm
Reach
371mm
375mm
376mm
377mm
384mm
388mm
395mm
392mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.41:1
1.45:1
1.45:1
1.48:1
1.49:1
1.56:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
440mm
460mm
500mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
510mm
520mm
525mm
535mm
550mm
560mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
493mm
502mm
507mm
519mm
534mm
544mm
559mm
568mm
578mm
Top Tube Slope
12deg
10.5deg
8.9deg
7.2deg
6.3deg
6.1deg
5.3deg
5.8deg
4.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
125mm
130mm
145mm
155mm
175mm
185mm
210mm
220mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
406mm
408mm
408mm
408mm
410mm
410mm
410mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
401.8mm
403.9mm
402.3mm
402.3mm
404.3mm
404.3mm
404.3mm
406.4mm
406.4mm
Front-Center
578mm
580mm
580mm
585mm
592mm
602mm
607mm
612mm
617mm
Front-Center Horizontal
575.1mm
577.1mm
576mm
581mm
588.1mm
598.2mm
603.2mm
608.2mm
613.2mm
Wheelbase
976.9mm
981mm
978.3mm
983.3mm
992.4mm
1002.5mm
1007.5mm
1014.6mm
1019.6mm
Fork Offset/Rake
42.2mm
42.3mm
42.8mm
41.8mm
43mm
42.9mm
42.5mm
42.9mm
42.9mm
Trail
75.3mm
high
72mm
high
68.4mm
high
69.3mm
high
65mm
mid/neutral
65.1mm
high
62.4mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
71mm
68.1mm
64.8mm
65.8mm
61.8mm
61.9mm
59.5mm
59mm
56.2mm
Wheel Flop
23.7mm
22.2mm
20.6mm
20.9mm
19.1mm
19.1mm
17.9mm
17.8mm
16.4mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
7 Build
44
46
50
53
55
57
59
61
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1654.9mm
1659mm
1656.3mm
1661.3mm
1670.4mm
1680.5mm
1685.5mm
1692.6mm
1697.6mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
