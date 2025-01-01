2026 Giant Bicycles Anthem X Advanced (Low Flip Chip)
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 130mm fork travel, 120mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
606mm
611mm
620mm
629mm
Reach
415mm
440mm
460mm
485mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.39:1
1.35:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
420mm
465mm
495mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
577mm
603mm
625mm
653mm
Head Tube Angle
66deg
66.1deg
66.1deg
66.1deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
75deg
75.1deg
75.1deg
75.1deg
Head Tube Length
90mm
95mm
105mm
115mm
Bottom Bracket Drop
48mm
48mm
48mm
48mm
Bottom Bracket Height
324mm
324mm
324mm
324mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
712.3mm
739.2mm
763.2mm
792.1mm
Front-Center Horizontal
710.6mm
737.6mm
761.6mm
790.6mm
Wheelbase
1145mm
1172mm
1196mm
1225mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
117.4mm
very high
116.7mm
very high
116.7mm
very high
116.7mm
very high
Mechanical Trail
107.3mm
106.7mm
106.7mm
106.7mm
Wheel Flop
43.6mm
43.2mm
43.2mm
43.2mm
Tire to Pedal Spindle
170.3mm
170 mm cranks
197.2mm
170 mm cranks
221.2mm
170 mm cranks
250.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
X Advanced (Low Flip Chip) Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1888.9mm
1915.9mm
1939.9mm
1968.9mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
50mm
50mm
60mm
70mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendFull-suspension Trail MTB
