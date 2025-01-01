2026 Giant Bicycles Anthem X Advanced (High Flip Chip)
Geometry
S
M
L
XL
Stack
602mm
607mm
616mm
625mm
Reach
420mm
445mm
465mm
490mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.36:1
1.32:1
1.28:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
420mm
465mm
495mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
602mm
624mm
651mm
Head Tube Angle
66.5deg
66.5deg
66.6deg
66.6deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
75.5deg
75.5deg
75.6deg
75.6deg
Head Tube Length
90mm
95mm
105mm
115mm
Bottom Bracket Drop
42mm
42mm
42mm
42mm
Bottom Bracket Height
330mm
330mm
330mm
330mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
433mm
433mm
433mm
433mm
Front-Center
712.3mm
739.2mm
763.2mm
792.2mm
Front-Center Horizontal
711mm
738mm
762mm
791mm
Wheelbase
1144mm
1171mm
1195mm
1224mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
113.8mm
very high
113.8mm
very high
113mm
very high
113mm
very high
Mechanical Trail
104.3mm
104.3mm
103.7mm
103.7mm
Wheel Flop
41.6mm
41.6mm
41.2mm
41.2mm
Tire to Pedal Spindle
170.3mm
170 mm cranks
197.3mm
170 mm cranks
216.2mm
175 mm cranks
245.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
160mm
170 mm cranks
160mm
170 mm cranks
155mm
175 mm cranks
155mm
175 mm cranks
X Advanced (High Flip Chip) Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1887.9mm
1914.9mm
1938.9mm
1967.9mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
50mm
50mm
60mm
70mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://www.giant-bicycles.com/us/anthem-x-advanced-sl-3-2026