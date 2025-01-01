2015 Giant Bicycles Anthem SX 27.5
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 100mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
XS/14.5
S/16
M/18
L/20
XL/22
Stack
560mm
560mm
565mm
585mm
594mm
Reach
391mm
396mm
421mm
441mm
459mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.41:1
1.34:1
1.33:1
1.29:1
Seat Tube Length, Unknown
368.3mm
406.4mm
457.2mm
508mm
558.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
556.3mm
574mm
594.4mm
614.7mm
635mm
Top Tube Slope
22.6deg
18.4deg
13deg
9.7deg
5.7deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
73deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
94mm
94mm
99.1mm
99.1mm
109.2mm
Bottom Bracket Drop
32.2mm
32.2mm
32.2mm
32.2mm
32.2mm
Bottom Bracket Height
317mm
317mm
317mm
317mm
317mm
Chainstay Length
431.8mm
431.8mm
431.8mm
431.8mm
431.8mm
Chainstay Length Horizontal
430.6mm
430.6mm
430.6mm
430.6mm
430.6mm
Front-Center
639.6mm
649.7mm
670mm
695.4mm
710.6mm
Front-Center Horizontal
638.7mm
648.9mm
669.2mm
694.6mm
709.9mm
Wheelbase
1069.3mm
1079.5mm
1099.8mm
1125.2mm
1140.5mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Trail
92.4mm
very high
92.4mm
very high
92.4mm
very high
92.4mm
very high
92.4mm
very high
Mechanical Trail
86mm
86mm
86mm
86mm
86mm
Wheel Flop
31.5mm
31.5mm
31.5mm
31.5mm
31.5mm
Standover Height
711.2mm
713.7mm
744.2mm
787.4mm
810.3mm
Tire to Pedal Spindle
120.4mm
170 mm cranks
130.5mm
170 mm cranks
150.8mm
170 mm cranks
176.2mm
170 mm cranks
191.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
147mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
SX 27.5 Build
XS/14.5
S/16
M/18
L/20
XL/22
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Outer Diameter
698.3mm
698.3mm
698.3mm
698.3mm
698.3mm
Bike Length with Tires
1767.6mm
1777.8mm
1798.1mm
1823.5mm
1838.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
