2011 Giant Bicycles Anthem 29 X
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel, 100mm rear travel
Very upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
615.1mm
615.1mm
615.1mm
629.5mm
Reach
379.6mm
400mm
420.3mm
435.6mm
Stack to Reach Ratio
1.62:1
1.54:1
1.46:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
406.4mm
457.2mm
508mm
558.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
574mm
594.4mm
614.7mm
635mm
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
104.1mm
104.1mm
104.1mm
119.4mm
Bottom Bracket Drop
40.3mm
40.3mm
40.3mm
40.3mm
Bottom Bracket Height
324mm
324mm
324mm
324mm
Chainstay Length
462.3mm
462.3mm
462.3mm
462.3mm
Chainstay Length Horizontal
460.5mm
460.5mm
460.5mm
460.5mm
Front-Center
625.4mm
645.6mm
665.9mm
686.2mm
Front-Center Horizontal
624.1mm
644.4mm
664.7mm
685mm
Wheelbase
1084.6mm
1104.9mm
1125.2mm
1145.5mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
500.8mm
500.8mm
500.8mm
500.8mm
Trail
78.9mm
high
78.9mm
high
78.9mm
high
78.9mm
high
Mechanical Trail
74.6mm
74.6mm
74.6mm
74.6mm
Wheel Flop
24.3mm
24.3mm
24.3mm
24.3mm
Standover Height
756.9mm
769.6mm
805.2mm
820.4mm
Tire to Pedal Spindle
91mm
170 mm cranks
111.3mm
170 mm cranks
131.6mm
170 mm cranks
151.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
154mm
170 mm cranks
29 X Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
728.7mm
728.7mm
728.7mm
728.7mm
Bike Length with Tires
1813.3mm
1833.6mm
1853.9mm
1874.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:Giant Bicycles