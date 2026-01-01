2026 Cycles Marinoni Turismo Base
Geometry
XS
XS
S
S
S-M
S-M
M
M
L
L
XL
XL
XXL
XXL
Stack
530mm
530mm
534mm
534mm
539mm
539mm
563mm
563mm
591mm
591mm
618mm
618mm
645mm
645mm
Reach
388mm
388mm
387mm
387mm
395mm
395mm
399mm
399mm
401mm
401mm
402mm
402mm
403mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.38:1
1.38:1
1.36:1
1.36:1
1.41:1
1.41:1
1.47:1
1.47:1
1.54:1
1.54:1
1.6:1
1.6:1
Seat Tube Length, Effective Unknown
510mm
510mm
515mm
515mm
520mm
520mm
545mm
545mm
575mm
575mm
605mm
605mm
635mm
635mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
530mm
535mm
535mm
550mm
550mm
560mm
560mm
570mm
570mm
585mm
585mm
600mm
600mm
Head Tube Angle
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.3deg
71.3deg
71.5deg
71.5deg
71.7deg
71.7deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
88mm
88mm
93mm
93mm
98mm
98mm
122mm
122mm
151mm
151mm
174mm
174mm
202mm
202mm
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
66.7mm
high
66.7mm
high
66.7mm
high
66.7mm
high
66mm
high
66mm
high
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.1mm
63.1mm
63.1mm
63.1mm
62.5mm
62.5mm
61.4mm
61.4mm
60.2mm
60.2mm
57.9mm
57.9mm
57.9mm
57.9mm
Wheel Flop
20.3mm
20.3mm
20.3mm
20.3mm
20.1mm
20.1mm
19.5mm
19.5mm
18.9mm
18.9mm
17.8mm
17.8mm
17.8mm
17.8mm
Base Build
XS
XS
S
S
S-M
S-M
M
M
L
L
XL
XL
XXL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
50mm
—
50mm
—
50mm
—
50mm
—
50mm
—
50mm
—
50mm
—
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.marinonicycles.com/html/turismo-ta_en.html