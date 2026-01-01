2025 FOCUS Bikes Izalco Max 9.9
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS / 470
XS / 500
S / 520
M / 540
L / 560
XL / 580
XXL / 610
Stack
500mm
513mm
531mm
552mm
571mm
592mm
611mm
Reach
370mm
375mm
378mm
380mm
399mm
401mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.37:1
1.4:1
1.45:1
1.43:1
1.48:1
1.45:1
Seat Tube Length, Unknown
455mm
475mm
495mm
515mm
535mm
555mm
585mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
505mm
517mm
530mm
543mm
568mm
582mm
607mm
Top Tube Slope
7.1deg
6.3deg
6.1deg
6.3deg
6deg
6.2deg
5deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
100mm
115mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
Front-Center
575.9mm
576.9mm
575.9mm
579.9mm
604.7mm
608.7mm
633.5mm
Front-Center Horizontal
571.4mm
572.4mm
571.4mm
575.4mm
600.4mm
604.4mm
629.4mm
Wheelbase
975mm
976mm
975mm
979mm
1004mm
1008mm
1033mm
Fork Offset/Rake
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Fork Length, Unknown
371.5mm
371.5mm
371.5mm
371.5mm
371.5mm
371.5mm
371.5mm
Trail
74.4mm
high
68.1mm
high
61.8mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.9mm
64.4mm
58.8mm
55.9mm
55.9mm
53.1mm
53.1mm
Wheel Flop
23.9mm
21mm
18.2mm
16.8mm
16.8mm
15.5mm
15.5mm
Standover Height
746mm
762mm
778mm
795mm
814mm
835mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
71.9mm
165 mm cranks
72.9mm
165 mm cranks
66.9mm
170 mm cranks
68.4mm
172.5 mm cranks
93.2mm
172.5 mm cranks
94.7mm
175 mm cranks
119.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
102mm
165 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
92mm
175 mm cranks
9.9 Build
XXS / 470
XS / 500
S / 520
M / 540
L / 560
XL / 580
XXL / 610
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1653mm
1654mm
1653mm
1657mm
1682mm
1686mm
1711mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
