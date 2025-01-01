2014 FOCUS Bikes Izalco Max Rim
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
700c
700c
700c
700c
700c
700c
700c
Stack
508mm
515mm
520mm
537mm
565mm
584mm
603mm
Reach
375mm
379mm
384mm
390mm
398mm
405mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.36:1
1.35:1
1.38:1
1.42:1
1.44:1
1.44:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
521mm
530mm
536mm
549mm
565mm
580mm
604mm
Top Tube Slope
5.3deg
3.9deg
2.3deg
2deg
2.9deg
2.9deg
1.9deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.8deg
72.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.7deg
73.7deg
73.5deg
73.5deg
73.3deg
73deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
135mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
Front-Center
575mm
577mm
582mm
586mm
593mm
606mm
627mm
Front-Center Horizontal
571.1mm
573.1mm
578.1mm
582.1mm
589.1mm
602.1mm
623.1mm
Wheelbase
970mm
972mm
977mm
981mm
988mm
1001mm
1022mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
70.2mm
high
67.1mm
high
65.2mm
high
60.9mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.4mm
63.6mm
61.9mm
58mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
21.6mm
20.2mm
19.4mm
17.5mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Rim Build
700c
700c
700c
700c
700c
700c
700c
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1642mm
1644mm
1649mm
1653mm
1660mm
1673mm
1694mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
