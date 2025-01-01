2015 NS Bikes Eccentric Alu 27.5
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 140mm fork travel
- Features
- Disc brake
Geometry
S
S
M
M
L
L
Stack
614mm
614mm
623mm
623mm
632mm
632mm
Reach
395mm
395mm
415mm
415mm
440mm
440mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.55:1
1.5:1
1.5:1
1.44:1
1.44:1
Seat Tube Length, C-T
407mm
407mm
445mm
445mm
495mm
495mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
583mm
583mm
605mm
605mm
633mm
633mm
Top Tube Slope
23.6deg
23.6deg
19.9deg
19.9deg
15.2deg
15.2deg
Head Tube Angle
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
—
108.7mm
—
118.6mm
—
128.5mm
Bottom Bracket Drop
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Bottom Bracket Height
314.2mm
314.2mm
314.2mm
314.2mm
314.2mm
314.2mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
418.5mm
418.5mm
418.5mm
418.5mm
418.5mm
418.5mm
Front-Center
676mm
676mm
709mm
709mm
738mm
738mm
Front-Center Horizontal
684.5mm
684.5mm
708.5mm
708.5mm
737.5mm
737.5mm
Wheelbase
1103mm
1103mm
1127mm
1127mm
1156mm
1156mm
Fork Offset/Rake
45.9mm
45.9mm
46.1mm
46.1mm
46.4mm
46.4mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
—
519mm
—
519mm
—
519mm
Trail
95mm
very high
95mm
very high
94.7mm
very high
94.7mm
very high
94.5mm
very high
94.5mm
very high
Mechanical Trail
87.8mm
87.8mm
87.5mm
87.5mm
87.3mm
87.3mm
Wheel Flop
33.6mm
33.6mm
33.5mm
33.5mm
33.4mm
33.4mm
Tire to Pedal Spindle
151.9mm
175 mm cranks
151.9mm
175 mm cranks
184.9mm
175 mm cranks
184.9mm
175 mm cranks
213.9mm
175 mm cranks
213.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
139.2mm
175 mm cranks
139.2mm
175 mm cranks
139.2mm
175 mm cranks
139.2mm
175 mm cranks
139.2mm
175 mm cranks
139.2mm
175 mm cranks
Alu 27.5 Build
S
S
M
M
L
L
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
698.3mm
698.3mm
698.3mm
698.3mm
698.3mm
698.3mm
Bike Length with Tires
1801.3mm
1801.3mm
1825.3mm
1825.3mm
1854.3mm
1854.3mm
Crank Length
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
762mm
762mm
762mm
762mm
762mm
762mm
Stem Length
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Stem Angle
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Published Sizing Recommendations
Height
—
—
170 cm
to182 cm
170 cm
to182 cm
180 cm
to
180 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://nsbikes.com/2015/eccentric-alu,1103,pl.htm