2022 Carbonda CFR696 Frame
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
490
520
540
540
560
580
610
Stack
536.6mm
557.4mm
568mm
568mm
589.8mm
608.9mm
628mm
Reach
371mm
375mm
376mm
376mm
384.6mm
393.7mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.49:1
1.51:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, Unknown
490mm
520mm
540mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
550mm
550mm
565mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
7.3deg
6.3deg
5.5deg
5.5deg
5.7deg
5.5deg
4.4deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
140mm
150mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
284mm
272mm
272mm
286mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429.8mm
429.8mm
Front-Center
594.2mm
595.3mm
600mm
600mm
610.6mm
626mm
641mm
Front-Center Horizontal
590.2mm
595.2mm
595.2mm
595.2mm
606.9mm
622.2mm
637.7mm
Wheelbase
1020mm
1025mm
1025mm
1025mm
1036.7mm
1052mm
1067.5mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
67mm
high
63.9mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
60.4mm
57.6mm
61.4mm
54.8mm
54.8mm
59.1mm
Wheel Flop
21.1mm
19.7mm
18.3mm
19.5mm
16.9mm
16.9mm
18.3mm
Tire to Pedal Spindle
85.2mm
170 mm cranks
86.3mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
101.6mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Frame Build
490
520
540
540
560
580
610
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
40mm
47mm
47mm
42mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
702mm
678mm
678mm
706mm
Bike Length with Tires
1698mm
1703mm
1703mm
1727mm
1714.7mm
1730mm
1773.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:http://www.carbonda.com/road/gravel/80.html