2022 Veloheld IconX Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
544mm
568mm
589mm
605mm
618mm
631mm
Reach
375mm
385mm
395mm
400mm
410mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.48:1
1.49:1
1.51:1
1.51:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
475mm
510mm
535mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
533mm
550mm
565mm
580mm
594mm
613mm
Top Tube Slope
9.7deg
8.4deg
7.8deg
6.9deg
6.2deg
4.6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
115mm
130mm
150mm
165mm
180mm
195mm
Bottom Bracket Drop
65mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
267mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
Front-Center
588.6mm
607.2mm
619.1mm
619.1mm
639.9mm
653.8mm
Front-Center Horizontal
585mm
602.5mm
614.5mm
614.5mm
635.5mm
649.5mm
Wheelbase
1005mm
1031mm
1043mm
1043mm
1064mm
1078mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
68mm
high
64.7mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
64.3mm
61.4mm
58.5mm
55.6mm
55.6mm
Wheel Flop
18.9mm
20.9mm
19.5mm
18.1mm
16.7mm
16.7mm
Standover Height
750mm
785mm
810mm
830mm
845mm
865mm
Tire to Pedal Spindle
84.1mm
172.5 mm cranks
83.7mm
172.5 mm cranks
95.6mm
172.5 mm cranks
95.6mm
172.5 mm cranks
116.4mm
172.5 mm cranks
130.3mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
54mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
664mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1669mm
1733mm
1745mm
1745mm
1766mm
1780mm
Crank Length
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
159 cm
to168 cm
167 cm
to175 cm
174 cm
to182 cm
181 cm
to189 cm
187 cm
to194 cm
194 cm
to199 cm
PBH
74 in
to79 in
76 in
to82 in
80 in
to86 in
83 in
to89 in
87 in
to93 in
91 in
to97 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.veloheld.de/veloheld-iconx-frame