2026 Ridley Bikes Kanzo Adventure Alu
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
M
L
XL
Stack
522mm
536mm
560mm
582mm
608mm
630mm
Reach
365mm
381mm
390mm
403mm
418mm
429mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.41:1
1.44:1
1.44:1
1.45:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
505mm
530mm
555mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
530mm
550mm
570mm
592mm
615mm
Top Tube Slope
10.3deg
8.2deg
8deg
7.5deg
7.4deg
7.1deg
Head Tube Angle
70.75deg
70.75deg
70.75deg
70.75deg
70.75deg
70.75deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
90mm
105mm
130mm
155mm
182mm
205mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
Front-Center
579.4mm
600.2mm
600.2mm
639.9mm
663.8mm
681.7mm
Front-Center Horizontal
574.5mm
595.5mm
595.5mm
635.5mm
659.5mm
677.5mm
Wheelbase
1003mm
1024mm
1024mm
1064mm
1088mm
1106mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
71.4mm
high
71.4mm
high
71.4mm
high
71.4mm
high
71.4mm
high
71.4mm
high
Mechanical Trail
67.4mm
67.4mm
67.4mm
67.4mm
67.4mm
67.4mm
Wheel Flop
22.2mm
22.2mm
22.2mm
22.2mm
22.2mm
22.2mm
Tire to Pedal Spindle
50.9mm
172.5 mm cranks
71.7mm
172.5 mm cranks
71.7mm
172.5 mm cranks
111.4mm
172.5 mm cranks
135.3mm
172.5 mm cranks
153.2mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
Alu Build
XXS
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1715mm
1736mm
1736mm
1776mm
1800mm
1818mm
Crank Length
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
63 ft 11 in
to
65 ft 1 in
to
67 ft 1 in
to
68 ft 11 in
to
69 ft 7 in
to
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
