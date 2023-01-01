2013 Specialized Bicycles Tricross Elite Disc
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
46.0
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Stack
548mm
564mm
579mm
593mm
609mm
624mm
650mm
Reach
360mm
360mm
364mm
368mm
373mm
375mm
380mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.57:1
1.59:1
1.61:1
1.63:1
1.66:1
1.71:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Slope
12.2deg
10.5deg
8.9deg
8.2deg
7.8deg
7.3deg
6.9deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
76deg
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
130mm
140mm
155mm
170mm
185mm
210mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
71.5mm
71.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
271.5mm
271.5mm
273mm
273mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
433.9mm
433.9mm
433.9mm
434.2mm
434.2mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
597mm
597mm
592mm
598mm
603mm
603mm
611mm
Front-Center Horizontal
592.1mm
593.1mm
587.1mm
593.9mm
598.9mm
599.6mm
606.6mm
Wheelbase
1026mm
1027mm
1021mm
1028mm
1033mm
1034mm
1041mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
49mm
49mm
47mm
47mm
Trail
73.8mm
high
70.6mm
high
61mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.1mm
66.3mm
57.8mm
59.8mm
57mm
56.1mm
53.3mm
Wheel Flop
24.2mm
22.7mm
18.4mm
19mm
17.6mm
16.9mm
15.6mm
Standover Height
743mm
766mm
787mm
805mm
818mm
836mm
864mm
Tire to Pedal Spindle
89mm
165 mm cranks
84mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
87.5mm
172.5 mm cranks
85mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
165 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Elite Disc Build
46.0
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1712mm
1713mm
1707mm
1714mm
1719mm
1720mm
1727mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/tricross-elite-disc/p/49800