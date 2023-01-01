2020 Ride Endpoint Coffee Grinder Frameset (650b)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
SM
MD
MD/LG
LG
XL
Stack
546mm
571mm
592mm
610mm
630mm
Reach
370mm
384mm
391mm
397mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.49:1
1.51:1
1.54:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-C
460mm
490mm
525mm
545mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
527mm
550mm
563mm
580mm
590mm
Head Tube Angle
71.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
105mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
412.1mm
412.1mm
412.1mm
412.1mm
412.1mm
Front-Center
581mm
593.3mm
606.8mm
618.4mm
627.7mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
589.2mm
602.8mm
614.5mm
623.8mm
Wheelbase
988.8mm
1001.3mm
1014.9mm
1026.5mm
1035.9mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
Trail
64.3mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
55.4mm
55.4mm
55.4mm
55.4mm
Wheel Flop
19.4mm
16.7mm
16.7mm
16.7mm
16.7mm
Tire to Pedal Spindle
77mm
170 mm cranks
89.3mm
170 mm cranks
102.8mm
170 mm cranks
114.4mm
170 mm cranks
123.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Frameset (650b) Build
SM
MD
MD/LG
LG
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1656.8mm
1669.3mm
1682.9mm
1694.5mm
1703.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.endpoint.bike/products/2020-coffee-grinder-frameset