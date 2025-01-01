2026 Boardman Bikes ADV 8.9
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
559mm
578mm
599mm
613mm
Reach
376mm
385mm
393mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.5:1
1.52:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
515mm
530mm
555mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
535mm
555mm
575mm
585mm
Top Tube Slope
7deg
7.4deg
7deg
6.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
130mm
150mm
170mm
185mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.8mm
423.8mm
423.8mm
423.8mm
Front-Center
600.7mm
616.1mm
626mm
636.6mm
Front-Center Horizontal
596.2mm
611.8mm
621.7mm
632.4mm
Wheelbase
1020mm
1035.5mm
1045.5mm
1056.2mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
68mm
high
68mm
high
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.3mm
64.3mm
61.4mm
61.4mm
Wheel Flop
20.9mm
20.9mm
19.5mm
19.5mm
Tire to Pedal Spindle
79.7mm
170 mm cranks
95.1mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
115.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
8.9 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1722mm
1737.5mm
1747.5mm
1758.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
