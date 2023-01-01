2020 Marin Bikes Lombard 1
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
60
Stack
527.8mm
546.8mm
561mm
580mm
594.2mm
618mm
Reach
388.6mm
393.2mm
393.8mm
398.2mm
409mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.42:1
1.46:1
1.45:1
1.48:1
Seat Tube Length, Unknown
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
550mm
560mm
570mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
6deg
5deg
4.5deg
4.4deg
3.8deg
4.2deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
107mm
127mm
142mm
162mm
177mm
202mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
Front-Center
598.6mm
609.5mm
614.8mm
625.5mm
640.9mm
656.8mm
Front-Center Horizontal
594.5mm
605.5mm
610.8mm
621.6mm
637.1mm
653mm
Wheelbase
1013.7mm
1024.7mm
1030mm
1040.8mm
1056.3mm
1072.2mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
49.9mm
Trail
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
61.3mm
61.4mm
61.3mm
61.4mm
61.5mm
Wheel Flop
19.5mm
19.5mm
19.5mm
19.5mm
19.5mm
19.5mm
Standover Height
747.7mm
774.3mm
792.3mm
811.8mm
829.8mm
850.4mm
Tire to Pedal Spindle
77.6mm
170 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
88.8mm
175 mm cranks
99.5mm
175 mm cranks
114.9mm
175 mm cranks
130.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
106mm
175 mm cranks
1 Build
49
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1715.7mm
1726.7mm
1732mm
1742.8mm
1758.3mm
1774.2mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
—
Stem Length
70mm
70mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.jensonusa.com/Marin-Lombard-1-Bike-2020