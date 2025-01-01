2025 Titus Bikes Goldrush Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
533mm
557mm
587mm
613mm
Reach
372mm
380mm
400mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.47:1
1.47:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
435mm
460mm
510mm
552mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
540mm
569mm
585mm
Top Tube Slope
13.1deg
12.8deg
10.2deg
8.5deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
70deg
70.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
105mm
130mm
160mm
185mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
Bottom Bracket Height
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
Chainstay Length
433mm
433mm
433mm
433mm
Chainstay Length Horizontal
426.9mm
426.9mm
426.9mm
426.9mm
Front-Center
602mm
619mm
644mm
652mm
Front-Center Horizontal
597.1mm
615.1mm
640.1mm
648.1mm
Wheelbase
1024mm
1042mm
1067mm
1075mm
Fork Offset/Rake
49.6mm
50.6mm
49.7mm
50.6mm
Trail
78.3mm
high
77.3mm
high
74.9mm
high
70.6mm
high
Mechanical Trail
73.3mm
72.4mm
70.4mm
66.5mm
Wheel Flop
25.7mm
25.4mm
24.1mm
22.2mm
Tire to Pedal Spindle
78.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
120.5mm
172.5 mm cranks
128.5mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
172.5 mm cranks
106mm
172.5 mm cranks
106mm
172.5 mm cranks
106mm
172.5 mm cranks
Base Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
48mm
48mm
48mm
48mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1726mm
1744mm
1769mm
1777mm
Crank Length
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
42mm
42mm
42mm
42mm
Stem Length
100mm
100mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 3 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 4 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://planetx.co.uk/products/titus-goldrush-sram-apex-axs-titanium-gravel-bike