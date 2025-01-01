2021 Habanero Cycles Cross Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm / Small
51cm / Medium
54cm / Large
58cm / XL
Stack
556mm
572mm
591mm
610mm
Reach
365mm
381mm
395mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.5:1
1.5:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
10.8deg
9deg
7.6deg
5.4deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
160mm
180mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
433.6mm
433.6mm
433.6mm
433.6mm
Front-Center
574.4mm
589.2mm
609.1mm
629.9mm
Front-Center Horizontal
569.4mm
584.4mm
604.4mm
625.4mm
Wheelbase
1003mm
1018mm
1038mm
1059mm
Fork Offset/Rake
45.8mm
39.9mm
44.6mm
45.5mm
Trail
64.3mm
mid/neutral
70.5mm
high
62.4mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.1mm
67mm
59.5mm
58.5mm
Wheel Flop
18.9mm
20.7mm
17.9mm
17.6mm
Standover Height
767mm
789mm
813mm
842mm
Tire to Pedal Spindle
58.4mm
170 mm cranks
73.2mm
170 mm cranks
93.1mm
170 mm cranks
113.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Base Build
48cm / Small
51cm / Medium
54cm / Large
58cm / XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1695mm
1710mm
1730mm
1751mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
