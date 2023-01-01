2021 BMC Switzerland Teammachine SLR01
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
506mm
530mm
550mm
565mm
584mm
608mm
Reach
367mm
377mm
386mm
392mm
401mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.41:1
1.42:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
423mm
468mm
504mm
524mm
545mm
574mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
517mm
534mm
549mm
559mm
574mm
589mm
Top Tube Slope
11.7deg
9.1deg
7.2deg
6.6deg
6.3deg
5.8deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72.3deg
72.3deg
72.3deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
165mm
184mm
210mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
568mm
586mm
589mm
599mm
614mm
630mm
Front-Center Horizontal
563.9mm
581.9mm
581.9mm
595.9mm
610.9mm
625.9mm
Wheelbase
968mm
986mm
986mm
1000mm
1015mm
1030mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (On-Axis)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
61.8mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
67.1mm
high
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.6mm
58.6mm
63.6mm
59.2mm
59.2mm
59.2mm
Wheel Flop
18.6mm
18.6mm
20.2mm
18mm
18mm
18mm
Tire to Pedal Spindle
62mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
119mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
92mm
175 mm cranks
SLR01 Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1640mm
1658mm
1658mm
1672mm
1687mm
1702mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
110mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
-12.5deg
-12.5deg
-12.5deg
-12.5deg
-12.5deg
-12.5deg
Published Sizing Recommendations
Height
—
166 cm
to174 cm
172 cm
to180 cm
178 cm
to186 cm
184 cm
to192 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.bmc-switzerland.com/teammachine-slr-01-one.html