2024 Condor Cycles Bivio Gravel/Odyssey Base
Geometry
46
49
52
55
58
61
Stack
516mm
521mm
534mm
564mm
593mm
623mm
Reach
365mm
364mm
374mm
381mm
392mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.43:1
1.48:1
1.51:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Seat Tube Length, C-C
410mm
440mm
470mm
500mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
513mm
518mm
537mm
555mm
570mm
580mm
Top Tube Slope
8.5deg
5.8deg
4deg
4deg
3.9deg
4.1deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
95mm
105mm
135mm
165mm
195mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
429.3mm
Front-Center
575.7mm
576.4mm
581.6mm
593.3mm
613.3mm
622.3mm
Front-Center Horizontal
571.5mm
572.2mm
577.3mm
589.2mm
609.3mm
618.4mm
Wheelbase
995.7mm
996.4mm
1001.6mm
1013.5mm
1033.6mm
1047.7mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
Trail
68mm
high
68mm
high
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.3mm
64.3mm
58.5mm
55.6mm
55.6mm
52.6mm
Wheel Flop
20.9mm
20.9mm
18.1mm
16.7mm
16.7mm
15.4mm
Tire to Pedal Spindle
54.7mm
170 mm cranks
55.4mm
170 mm cranks
60.6mm
170 mm cranks
72.3mm
170 mm cranks
92.3mm
170 mm cranks
101.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Base Build
46
49
52
55
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1697.7mm
1698.4mm
1703.6mm
1715.5mm
1735.6mm
1749.7mm
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to
161 cm
to
169 cm
to
176 cm
to
186 cm
to
194 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.condorcycles.com/products/condor-bivio-gravel-thru-axle-frameset?variant=47034208125249