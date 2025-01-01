2008 Kona Bicycle Company Kapu Base
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
SC49cm
SC53cm
SC56cm
SC58cm
SC61cm
Seat Tube Length, C-T
490mm
530mm
551mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
526mm
536mm
560mm
582mm
596mm
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71.5deg
71.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
119mm
133mm
157mm
171mm
187mm
Bottom Bracket Drop
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
407mm
407mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
402.4mm
402.4mm
405.4mm
405.4mm
405.4mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
373mm
373mm
373mm
373mm
373mm
Trail
72.7mm
high
72.7mm
high
66.4mm
high
66.4mm
high
60.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.5mm
68.5mm
63mm
63mm
57.4mm
Wheel Flop
22.9mm
22.9mm
20mm
20mm
17.3mm
Standover Height
762mm
788mm
816mm
836mm
855mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
SC49cm
SC53cm
SC56cm
SC58cm
SC61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Stem Length
—
90mm
—
—
—
Stem Angle
—
-6deg
—
—
—
Source:screenshot from 2008 site