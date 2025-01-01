2026 CUBE Bikes Reaction C:62 One
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
600mm
612mm
621mm
630mm
639mm
653mm
Reach
385mm
405mm
422mm
439mm
456mm
472mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.51:1
1.47:1
1.44:1
1.4:1
1.38:1
Seat Tube Length, C-T
355mm
370mm
420mm
450mm
510mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
555mm
578mm
598mm
618mm
638mm
658mm
Top Tube Slope
28.2deg
26.8deg
22deg
19.3deg
14deg
10.4deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
125mm
97mm
107mm
117mm
127mm
142mm
Bottom Bracket Drop
46mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
306.5mm
309.5mm
309.5mm
309.5mm
309.5mm
309.5mm
Chainstay Length
410mm
426mm
426mm
426mm
426mm
426mm
Chainstay Length Horizontal
407.4mm
421mm
421mm
421mm
421mm
421mm
Front-Center
652.2mm
670.2mm
691.1mm
712mm
732.9mm
754.8mm
Front-Center Horizontal
650.6mm
667mm
688mm
709mm
730mm
752mm
Wheelbase
1058mm
1088mm
1109mm
1130mm
1151mm
1173mm
Fork Offset/Rake
44.1mm
43.3mm
43.7mm
44.1mm
44.6mm
45mm
Trail
91.5mm
very high
101mm
very high
100.6mm
very high
100.1mm
very high
99.6mm
very high
99.2mm
very high
Mechanical Trail
85.1mm
94mm
93.6mm
93.1mm
92.7mm
92.3mm
Wheel Flop
31.2mm
34.4mm
34.3mm
34.1mm
34mm
33.8mm
Standover Height
757mm
767mm
801mm
821mm
859mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
129.7mm
170 mm cranks
125.7mm
170 mm cranks
141.6mm
175 mm cranks
162.5mm
175 mm cranks
183.4mm
175 mm cranks
205.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
136.5mm
170 mm cranks
139.5mm
170 mm cranks
134.5mm
175 mm cranks
134.5mm
175 mm cranks
134.5mm
175 mm cranks
134.5mm
175 mm cranks
C:62 One Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Width Max
57mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Tire Outer Diameter
705mm
749mm
749mm
749mm
749mm
749mm
Bike Length with Tires
1763mm
1837mm
1858mm
1879mm
1900mm
1922mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
720mm
720mm
720mm
720mm
720mm
720mm
Stem Length
60mm
60mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.cube.eu/cz-en/cube-reaction-c-62-one-lucidlilac-n-black/145110