2025 CUBE Bikes Reaction Pro
- Category
- Hardtail All-mountain/Enduro MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel, 0% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
595mm
598mm
627mm
637mm
656mm
670mm
Reach
384mm
398mm
409mm
426mm
441mm
457mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.5:1
1.53:1
1.5:1
1.49:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
340mm
370mm
420mm
470mm
515mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
555mm
575mm
595mm
615mm
635mm
655mm
Top Tube Slope
29.3deg
25.8deg
23deg
18.4deg
15.4deg
12.2deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
108mm
111mm
111mm
122mm
142mm
157mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
302mm
302mm
308.5mm
308.5mm
308.5mm
308.5mm
Chainstay Length
427mm
427mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
423.8mm
423.8mm
445.3mm
445.3mm
445.3mm
445.3mm
Front-Center
646.3mm
660.2mm
682.8mm
703.7mm
725.6mm
747.6mm
Front-Center Horizontal
644.2mm
658.2mm
679.7mm
700.7mm
722.7mm
744.7mm
Wheelbase
1068mm
1082mm
1125mm
1146mm
1168mm
1190mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
490mm
490mm
509mm
509mm
509mm
509mm
Trail
94.3mm
very high
94.3mm
very high
92.3mm
very high
92.3mm
very high
92.3mm
very high
92.3mm
very high
Mechanical Trail
87.7mm
87.7mm
85.9mm
85.9mm
85.9mm
85.9mm
Wheel Flop
32.2mm
32.2mm
31.5mm
31.5mm
31.5mm
31.5mm
Tire to Pedal Spindle
127.3mm
165 mm cranks
136.2mm
170 mm cranks
139.3mm
170 mm cranks
155.2mm
175 mm cranks
177.1mm
175 mm cranks
199.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
137mm
165 mm cranks
132mm
170 mm cranks
138.5mm
170 mm cranks
133.5mm
175 mm cranks
133.5mm
175 mm cranks
133.5mm
175 mm cranks
Pro Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Width Max
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
Tire Outer Diameter
708mm
708mm
747mm
747mm
747mm
747mm
Bike Length with Tires
1776mm
1790mm
1872mm
1893mm
1915mm
1937mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
680mm
680mm
720mm
720mm
720mm
720mm
Stem Length
50mm
50mm
60mm
60mm
70mm
70mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail All-mountain/Enduro MTB
Source:https://www.cube.eu/de-en/cube-reaction-pro-metallicteal-n-holo/843110