2025 Rocky Mountain Element Frameset Position 4
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
sm
md
lg
xl
Stack
607mm
617mm
626mm
635mm
Reach
433mm
458mm
483mm
513mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.35:1
1.3:1
1.24:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
420mm
445mm
480mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
566mm
591mm
616mm
647mm
Top Tube Slope
24.6deg
20.6deg
18.3deg
15.1deg
Head Tube Angle
65.8deg
65.8deg
65.8deg
65.8deg
Seat Tube Angle
77.3deg
77.3deg
77.3deg
77.3deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
36mm
36mm
36mm
36mm
Bottom Bracket Height
336mm
336mm
336mm
336mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
433.5mm
433.5mm
433.5mm
433.5mm
Front-Center
745.4mm
774.3mm
803.3mm
838.3mm
Front-Center Horizontal
744.5mm
773.5mm
802.5mm
837.5mm
Wheelbase
1178mm
1207mm
1236mm
1271mm
Fork Offset/Rake
50.1mm
49.6mm
49.6mm
50.4mm
Trail
112.3mm
very high
112.8mm
very high
112.8mm
very high
111.9mm
very high
Mechanical Trail
102.4mm
102.9mm
102.9mm
102mm
Wheel Flop
42mm
42.2mm
42.2mm
41.8mm
Standover Height
815mm
814mm
812mm
811mm
Tire to Pedal Spindle
203.4mm
170 mm cranks
232.4mm
170 mm cranks
261.3mm
170 mm cranks
296.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
166mm
170 mm cranks
166mm
170 mm cranks
166mm
170 mm cranks
166mm
170 mm cranks
Frameset Position 4 Build
sm
md
lg
xl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1921.9mm
1950.9mm
1979.9mm
2014.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:https://bikes.com/products/element-c-frame-25