2025 Rocky Mountain Element Frameset Position 3
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
sm
md
lg
xl
Stack
609mm
618mm
627mm
637mm
Reach
430mm
455mm
480mm
510mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.36:1
1.31:1
1.25:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
420mm
445mm
480mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
566mm
591mm
617mm
648mm
Head Tube Angle
65.5deg
65.5deg
65.5deg
65.5deg
Seat Tube Angle, Unknown
77deg
77deg
77deg
77deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
40mm
40mm
40mm
40mm
Bottom Bracket Height
332mm
332mm
332mm
332mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
433.2mm
433.2mm
433.2mm
433.2mm
Front-Center
745.9mm
774.9mm
803.8mm
838.8mm
Front-Center Horizontal
744.8mm
773.8mm
802.8mm
837.8mm
Wheelbase
1178mm
1207mm
1236mm
1271mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
534mm
534mm
534mm
534mm
Trail
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
Mechanical Trail
110.3mm
110.3mm
110.3mm
110.3mm
Wheel Flop
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
Standover Height
814mm
813mm
810mm
809mm
Tire to Pedal Spindle
204mm
170 mm cranks
232.9mm
170 mm cranks
261.9mm
170 mm cranks
296.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
162mm
170 mm cranks
162mm
170 mm cranks
162mm
170 mm cranks
162mm
170 mm cranks
Frameset Position 3 Build
sm
md
lg
xl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1921.9mm
1950.9mm
1979.9mm
2014.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:https://bikes.com/collections/element