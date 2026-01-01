2025 Rocky Mountain Element Frameset Position 2
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Average stack and reachvs category
Geometry
sm
md
lg
xl
Stack
611mm
620mm
629mm
639mm
Reach
427mm
452mm
477mm
507mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.37:1
1.32:1
1.26:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
420mm
445mm
480mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
567mm
592mm
618mm
649mm
Head Tube Angle
65.2deg
65.2deg
65.2deg
65.2deg
Seat Tube Angle, Unknown
76.7deg
76.7deg
76.7deg
76.7deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
43mm
43mm
43mm
43mm
Bottom Bracket Height
329mm
329mm
329mm
329mm
Chainstay Length Horizontal
435mm
435mm
435mm
435mm
Front-Center
745.2mm
774.2mm
803.2mm
837.1mm
Front-Center Horizontal
744mm
773mm
802mm
836mm
Wheelbase
1179mm
1208mm
1237mm
1271mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
534mm
534mm
534mm
534mm
Trail
123.4mm
very high
123.4mm
very high
123.4mm
very high
123.4mm
very high
Mechanical Trail
112mm
112mm
112mm
112mm
Wheel Flop
47mm
47mm
47mm
47mm
Standover Height
813mm
811mm
809mm
808mm
Tire to Pedal Spindle
203.3mm
170 mm cranks
232.2mm
170 mm cranks
261.2mm
170 mm cranks
295.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
159mm
170 mm cranks
159mm
170 mm cranks
159mm
170 mm cranks
159mm
170 mm cranks
Frameset Position 2 Build
sm
md
lg
xl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1922.9mm
1951.9mm
1980.9mm
2014.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
