2025 Rocky Mountain Element Frameset Position 1
- Category
- Full-suspension Fatbike
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm rear travel
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
sm
md
lg
xl
Stack
613mm
622mm
631mm
641mm
Reach
425mm
450mm
475mm
505mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.38:1
1.33:1
1.27:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
420mm
445mm
480mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
568mm
593mm
618mm
650mm
Head Tube Angle
65deg
65deg
65deg
65deg
Seat Tube Angle, Unknown
76.5deg
76.5deg
76.5deg
76.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
47mm
47mm
47mm
47mm
Bottom Bracket Height
325mm
325mm
325mm
325mm
Chainstay Length Horizontal
436mm
436mm
436mm
436mm
Front-Center
744.5mm
773.4mm
802.4mm
836.3mm
Front-Center Horizontal
743mm
772mm
801mm
835mm
Wheelbase
1179mm
1208mm
1237mm
1271mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
534mm
534mm
534mm
534mm
Trail
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
Mechanical Trail
113.2mm
113.2mm
113.2mm
113.2mm
Wheel Flop
47.8mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
Standover Height
811mm
810mm
807mm
806mm
Tire to Pedal Spindle
202.5mm
170 mm cranks
231.5mm
170 mm cranks
260.4mm
170 mm cranks
294.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
Frameset Position 1 Build
sm
md
lg
xl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1922.9mm
1951.9mm
1980.9mm
2014.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 2 in
6 ft 1 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Fatbike
Source:https://bikes.com/products/element-c-frame-25