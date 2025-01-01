2018 Rocky Mountain Element Alloy 50 (Pos 1)
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 100mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Very upright stack and reachvs category
Geometry
s
m
l
xl
xxl
Stack
606mm
615mm
630mm
639mm
653mm
Reach
395mm
418mm
439mm
467mm
483mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.47:1
1.44:1
1.37:1
1.35:1
Seat Tube Length, C-T
394mm
432mm
470mm
508mm
546mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
567mm
592mm
617mm
648mm
668mm
Top Tube Slope
24.3deg
20.4deg
17.4deg
13.9deg
11.4deg
Head Tube Angle
68.6deg
68.7deg
68.7deg
68.7deg
68.7deg
Seat Tube Angle
74.1deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
Head Tube Length
93mm
103mm
118mm
128mm
143mm
Bottom Bracket Drop
44mm
44mm
45mm
45mm
45mm
Bottom Bracket Height
327mm
327mm
326mm
326mm
326mm
Chainstay Length
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
Chainstay Length Horizontal
436.8mm
436.8mm
436.7mm
436.7mm
436.7mm
Front-Center
673.7mm
699.6mm
725.7mm
756.7mm
778.6mm
Front-Center Horizontal
672.2mm
698.2mm
724.3mm
755.3mm
777.3mm
Wheelbase
1109mm
1135mm
1161mm
1192mm
1214mm
Fork Offset/Rake
53mm
53.7mm
53.3mm
52.9mm
53.4mm
Trail
88.4mm
very high
87.1mm
very high
87.4mm
very high
87.9mm
very high
87.4mm
very high
Mechanical Trail
82.3mm
81.1mm
81.5mm
81.9mm
81.4mm
Wheel Flop
30mm
29.5mm
29.6mm
29.8mm
29.6mm
Standover Height
820mm
820mm
820mm
820mm
820mm
Tire to Pedal Spindle
132.7mm
170 mm cranks
158.6mm
170 mm cranks
184.7mm
170 mm cranks
215.7mm
170 mm cranks
237.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
157mm
170 mm cranks
157mm
170 mm cranks
156mm
170 mm cranks
156mm
170 mm cranks
156mm
170 mm cranks
Alloy 50 (Pos 1) Build
s
m
l
xl
xxl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Tire Outer Diameter
742mm
742mm
742mm
742mm
742mm
Bike Length with Tires
1851mm
1877mm
1903mm
1934mm
1956mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:https://resources.bikes.com/en/bikes/element/2018