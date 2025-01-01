2026 Genesis Bikes CDA 10
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
561mm
584mm
603mm
624mm
645mm
Reach
375mm
375mm
385mm
395mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.56:1
1.57:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
536mm
547mm
564mm
586mm
608mm
Top Tube Slope
12.2deg
11.4deg
10deg
10deg
9deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
428.8mm
Front-Center
610.6mm
608.6mm
624.5mm
636.4mm
647.3mm
Front-Center Horizontal
606.2mm
604.2mm
620.2mm
632.2mm
643.2mm
Wheelbase
1035mm
1033mm
1049mm
1061mm
1072mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
76.4mm
high
69.7mm
high
69.7mm
high
66.4mm
high
63.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
71.8mm
65.9mm
65.9mm
63mm
60mm
Wheel Flop
24.5mm
21.5mm
21.5mm
20mm
18.5mm
Tire to Pedal Spindle
84.6mm
170 mm cranks
82.6mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
110.4mm
170 mm cranks
121.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
10 Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1747mm
1745mm
1761mm
1773mm
1784mm
Handlebar Width
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
100mm
100mm
100mm
100mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
