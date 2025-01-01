1988 Miyata Touring 1000
Geometry
50
54
57
60
63
Seat Tube Length, C-T
500mm
540mm
570mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Actual C-C
535mm
550mm
565mm
580mm
580mm
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
50.4mm
67.7mm
64.1mm
68.3mm
68.3mm
Bottom Bracket Height
292.6mm
275.3mm
278.9mm
274.7mm
274.7mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
442.1mm
439.8mm
440.4mm
439.7mm
439.7mm
Front-Center
594mm
601mm
615mm
629mm
629mm
Front-Center Horizontal
591.9mm
597.2mm
611.7mm
625.3mm
625.3mm
Wheelbase
1034mm
1037mm
1052mm
1065mm
1065mm
Fork Offset/Rake
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Trail
46.2mm
mid/neutral
43.1mm
low
43.1mm
low
43.1mm
low
43.1mm
low
Mechanical Trail
43.8mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Wheel Flop
13.9mm
12.7mm
12.7mm
12.7mm
12.7mm
Tire to Pedal Spindle
81mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
122.6mm
170 mm cranks
105.3mm
170 mm cranks
108.9mm
170 mm cranks
104.7mm
170 mm cranks
104.7mm
170 mm cranks
1000 Build
50
54
57
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1720mm
1723mm
1738mm
1751mm
1751mm
Source:https://www.ragandbone.ca/PDFs/Miyata%20Catalogue%20PDFs/Miyata%20Catalogue%2088.pdf