1977 Trek Bikes TX700 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
19 3/4" (49cm)
21" (52cm)
22 1/2" (56cm)
24" (60cm)
25 1/2" (64cm)
Seat Tube Length, C-C
490mm
520mm
560mm
600mm
640mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
276.4mm
276.4mm
276.4mm
276.4mm
276.4mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.9mm
435.9mm
435.9mm
435.9mm
435.9mm
Front-Center
588.2mm
595.1mm
602.1mm
622mm
641.9mm
Front-Center Horizontal
585.1mm
592.1mm
599.1mm
619.1mm
639.1mm
Wheelbase
1021mm
1028mm
1035mm
1055mm
1075mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (On-Axis)
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
57.7mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
45.3mm
mid/neutral
45.3mm
mid/neutral
45.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.5mm
51.7mm
43.4mm
43.4mm
43.4mm
Wheel Flop
17.8mm
16.4mm
12.7mm
12.7mm
12.7mm
Tire to Pedal Spindle
81.8mm
170 mm cranks
88.7mm
170 mm cranks
95.7mm
170 mm cranks
115.6mm
170 mm cranks
135.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106.4mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
106.4mm
170 mm cranks
Base Build
19 3/4" (49cm)
21" (52cm)
22 1/2" (56cm)
24" (60cm)
25 1/2" (64cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
1in
1in
1in
1in
1in
Tire Width Max
1.13in
1.13in
1.13in
1.13in
1.13in
Tire Outer Diameter
672.8mm
672.8mm
672.8mm
672.8mm
672.8mm
Bike Length with Tires
1693.8mm
1700.8mm
1707.8mm
1727.8mm
1747.8mm
Source:https://www.vintage-trek.com/images/trek/TrekMidwest/TrekMidwest.pdf