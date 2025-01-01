2023 SCOTT Sports Spark RC RC Team issue
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm fork travel, 120mm rear travel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
602.5mm
602.5mm
616mm
625mm
Reach
411mm
441mm
471mm
501mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.37:1
1.31:1
1.25:1
Seat Tube Length, C-T
415mm
440mm
490mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
562mm
590mm
614mm
642mm
Head Tube Angle
67.2deg
67.2deg
67.2deg
67.2deg
Seat Tube Angle, Unknown
75.9deg
76.1deg
76.6deg
76.9deg
Head Tube Length
90mm
90mm
105mm
115mm
Bottom Bracket Drop
42mm
42mm
42mm
42mm
Bottom Bracket Height
330mm
330mm
330mm
330mm
Chainstay Length
437.5mm
437.5mm
437.5mm
437.5mm
Chainstay Length Horizontal
435.5mm
435.5mm
435.5mm
435.5mm
Front-Center
694.8mm
724.7mm
755.7mm
796.6mm
Front-Center Horizontal
693.5mm
723.5mm
754.5mm
795.5mm
Wheelbase
1129mm
1159mm
1190mm
1231mm
Fork Offset/Rake
115mm
115mm
115mm
115mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
530mm
530mm
530mm
530mm
Trail
31.6mm
low
31.6mm
low
31.6mm
low
31.6mm
low
Mechanical Trail
29.1mm
29.1mm
29.1mm
29.1mm
Wheel Flop
11.3mm
11.3mm
11.3mm
11.3mm
Standover Height
758mm
765mm
776mm
799mm
Tire to Pedal Spindle
152.8mm
170 mm cranks
182.8mm
170 mm cranks
208.7mm
175 mm cranks
249.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
160mm
170 mm cranks
160mm
170 mm cranks
155mm
175 mm cranks
155mm
175 mm cranks
RC Team issue Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1872.9mm
1902.9mm
1933.9mm
1974.9mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Stem Length
50mm
60mm
70mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
