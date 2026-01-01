2018 Specialized Bicycles Enduro S-Works 29/6Fattie
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
606mm
606mm
619mm
633mm
Reach
415mm
440mm
462mm
483mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.38:1
1.34:1
1.31:1
Seat Tube Length, Unknown
396mm
430mm
467mm
521mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
559mm
584mm
611mm
637mm
Top Tube Slope
23.6deg
19.2deg
16.1deg
11.8deg
Head Tube Angle
66deg
66deg
66deg
66deg
Seat Tube Angle
76.7deg
76.7deg
76.5deg
76.3deg
Head Tube Length
95mm
95mm
110mm
125mm
Bottom Bracket Drop
19mm
19mm
19mm
19mm
Bottom Bracket Height
350.4mm
350.4mm
350.4mm
350.4mm
Chainstay Length
433mm
433mm
433mm
433mm
Chainstay Length Horizontal
432.6mm
432.6mm
432.6mm
432.6mm
Front-Center
732mm
757mm
785mm
812mm
Front-Center Horizontal
732.4mm
757.4mm
785.4mm
812.4mm
Wheelbase
1165mm
1190mm
1218mm
1245mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
569mm
569mm
569mm
569mm
Trail
108.7mm
very high
108.7mm
very high
108.7mm
very high
108.7mm
very high
Mechanical Trail
99.3mm
99.3mm
99.3mm
99.3mm
Wheel Flop
40.4mm
40.4mm
40.4mm
40.4mm
Standover Height
763mm
769mm
781mm
799mm
Tire to Pedal Spindle
192.6mm
170 mm cranks
217.6mm
170 mm cranks
245.6mm
170 mm cranks
272.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
180.4mm
170 mm cranks
180.4mm
170 mm cranks
180.4mm
170 mm cranks
180.4mm
170 mm cranks
S-Works 29/6Fattie Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Outer Diameter
738.8mm
738.8mm
738.8mm
738.8mm
Bike Length with Tires
1903.8mm
1928.8mm
1956.8mm
1983.8mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
800mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
40mm
40mm
40mm
60mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
Source:https://www.specialized.com/us/en/s-works-enduro-296fattie/p/128931?color=240141-128931