2010 Specialized Bicycles Enduro S-Works
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Average stack and reachvs category
Geometry
S
M
L
XL
Stack
577mm
587mm
605mm
623mm
Reach
404mm
431mm
457mm
477mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.36:1
1.32:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
444mm
467mm
520mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
560mm
590mm
620mm
645mm
Top Tube Length, Actual C-C
532mm
562mm
589mm
615mm
Top Tube Slope
12.4deg
11.2deg
12.4deg
10.9deg
Head Tube Angle
66.5deg
66.5deg
66.5deg
66.5deg
Seat Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
75deg
75deg
75deg
75deg
Head Tube Length
120mm
130mm
150mm
170mm
Bottom Bracket Drop
-12.1mm
-12.1mm
-12.1mm
-12.1mm
Bottom Bracket Height
350mm
350mm
350mm
350mm
Chainstay Length
419mm
419mm
419mm
419mm
Chainstay Length Horizontal
418.8mm
418.8mm
418.8mm
418.8mm
Front-Center
701.3mm
732.3mm
766.3mm
794.3mm
Front-Center Horizontal
701.2mm
732.2mm
766.2mm
794.2mm
Wheelbase
1120mm
1151mm
1185mm
1213mm
Fork Offset/Rake
37.6mm
37.3mm
37.5mm
37.6mm
Trail
105.9mm
very high
106.3mm
very high
106.1mm
very high
105.9mm
very high
Mechanical Trail
97.1mm
97.4mm
97.3mm
97.1mm
Wheel Flop
38.7mm
38.9mm
38.8mm
38.7mm
Standover Height
756mm
761mm
773mm
801mm
Tire to Pedal Spindle
193.4mm
170 mm cranks
219.4mm
175 mm cranks
253.4mm
175 mm cranks
281.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
180mm
170 mm cranks
175mm
175 mm cranks
175mm
175 mm cranks
175mm
175 mm cranks
S-Works Build
S
M
L
XL
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Outer Diameter
675.8mm
675.8mm
675.8mm
675.8mm
Bike Length with Tires
1795.8mm
1826.8mm
1860.8mm
1888.8mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
680mm
680mm
680mm
680mm
Stem Length
60mm
60mm
75mm
90mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
Source:https://www.specialized.com/us/en/s-works-enduro-carbon/p/22799?color=34168-22799&searchText=9707-0105