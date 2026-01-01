1994 Diamondback Bicycles Apex Base
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
20"
14"
16"
18"
Stack
584mm
—
—
—
Reach
432mm
—
—
—
Stack to Reach Ratio
1.35:1
—
—
—
Seat Tube Length, C-C
508mm
355.6mm
406.4mm
457.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
596.9mm
533.4mm
551.2mm
571.5mm
Top Tube Length, Actual C-C
588.6mm
—
—
—
Top Tube Slope
3deg
—
—
—
Head Tube Angle
71.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
152mm
—
—
—
Bottom Bracket Drop
33.1mm
33.1mm
33.1mm
33.1mm
Bottom Bracket Height
294.6mm
294.6mm
294.6mm
294.6mm
Chainstay Length
424.2mm
424.2mm
424.2mm
424.2mm
Chainstay Length Horizontal
422.9mm
422.9mm
422.9mm
422.9mm
Front-Center
665.1mm
619.4mm
632.1mm
649.8mm
Front-Center Horizontal
664.2mm
618.5mm
631.2mm
649mm
Wheelbase
1087.1mm
1041.4mm
1054.1mm
1071.9mm
Fork Offset/Rake
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
Trail
61.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
61mm
58.3mm
58.3mm
Wheel Flop
18.5mm
19.9mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
805.2mm
711.2mm
741.7mm
772.2mm
Tire to Pedal Spindle
162.3mm
175 mm cranks
121.6mm
170 mm cranks
129.3mm
175 mm cranks
147.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119.6mm
175 mm cranks
124.6mm
170 mm cranks
119.6mm
175 mm cranks
119.6mm
175 mm cranks
Base Build
20"
14"
16"
18"
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
1.9in
1.9in
1.9in
1.9in
Tire Outer Diameter
655.5mm
655.5mm
655.5mm
655.5mm
Bike Length with Tires
1742.6mm
1696.9mm
1709.6mm
1727.4mm
Crank Length
175mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
580mm
560mm
580mm
580mm
Stem Length
135mm
120mm
120mm
135mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
