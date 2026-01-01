2025 Marin Bikes San Quentin 3
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 140mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
S
M
L
XL
Stack
618mm
622.5mm
645mm
650mm
Reach
422mm
450mm
470mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.38:1
1.37:1
1.3:1
Seat Tube Length, Unknown
310mm
340mm
410mm
420mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
564.7mm
593.7mm
619mm
650mm
Top Tube Slope
32.7deg
29deg
23.6deg
22.1deg
Head Tube Angle
64deg
64deg
64deg
64deg
Seat Tube Angle
77deg
77deg
77deg
77deg
Head Tube Length
110mm
115mm
125mm
130mm
Bottom Bracket Drop
50mm
50mm
50mm
50mm
Bottom Bracket Height
324.5mm
324.5mm
324.5mm
324.5mm
Chainstay Length
425mm
425mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.1mm
422.1mm
427.1mm
427.1mm
Front-Center
753mm
783.2mm
810.5mm
842.4mm
Front-Center Horizontal
751.4mm
781.6mm
808.9mm
840.9mm
Wheelbase
1173.4mm
1203.6mm
1236mm
1268mm
Fork Offset/Rake
37mm
37mm
44mm
44mm
Trail
141.5mm
very high
141.5mm
very high
133.7mm
very high
133.7mm
very high
Mechanical Trail
127.2mm
127.2mm
120.2mm
120.2mm
Wheel Flop
55.8mm
55.8mm
52.7mm
52.7mm
Standover Height
627.7mm
656.4mm
688mm
695mm
Tire to Pedal Spindle
208.5mm
170 mm cranks
238.7mm
170 mm cranks
266mm
170 mm cranks
297.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
154.5mm
170 mm cranks
154.5mm
170 mm cranks
154.5mm
170 mm cranks
154.5mm
170 mm cranks
3 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Outer Diameter
749mm
749mm
749mm
749mm
Bike Length with Tires
1922.4mm
1952.6mm
1985mm
2017mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
35mm
35mm
35mm
35mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
