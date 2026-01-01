2026 Accent Bikes PEAK Boost v2
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
613mm
613mm
613mm
623mm
633mm
Reach
377mm
405mm
435mm
455mm
485mm
Stack to Reach Ratio
1.63:1
1.51:1
1.41:1
1.37:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
370mm
395mm
445mm
480mm
530mm
Seat Tube Length, C-C
325mm
350mm
400mm
435mm
485mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
559mm
587mm
617mm
641mm
669mm
Top Tube Length, Actual C-C
535mm
556mm
582mm
605mm
637mm
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
303.2mm
303.2mm
303.2mm
303.2mm
303.2mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
641.3mm
669.2mm
699mm
722.9mm
750.8mm
Front-Center Horizontal
638mm
666mm
696mm
720mm
748mm
Wheelbase
1058mm
1086mm
1116mm
1140mm
1168mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Fork Length (On-Axis)
505mm
505mm
505mm
505mm
505mm
Trail
99.9mm
very high
99.9mm
very high
99.9mm
very high
99.9mm
very high
99.9mm
very high
Mechanical Trail
92.9mm
92.9mm
92.9mm
92.9mm
92.9mm
Wheel Flop
34.1mm
34.1mm
34.1mm
34.1mm
34.1mm
Standover Height
774mm
785mm
809mm
830mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
103.2mm
170 mm cranks
131mm
170 mm cranks
160.9mm
170 mm cranks
184.8mm
170 mm cranks
212.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
Boost v2 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Outer Diameter
736.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
Bike Length with Tires
1794.3mm
1822.3mm
1852.3mm
1876.3mm
1904.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://accent-bikes.com/produkty/czesci/ramy/ramy-mtb-xc-maraton/peak-boost-29-v2