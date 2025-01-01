2026 Marin Bikes Headlands 3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
60
Stack
550.3mm
565.7mm
581.8mm
600.8mm
619.7mm
638.7mm
Reach
370mm
372.8mm
372.7mm
386.4mm
411.4mm
425.8mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.56:1
1.55:1
1.51:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
531mm
541mm
559mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
14.5deg
12.8deg
12.3deg
11.9deg
11.2deg
10.8deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
Bottom Bracket Height
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.1mm
413.1mm
413.1mm
413.1mm
413.1mm
413.1mm
Front-Center
592.8mm
599.8mm
604.7mm
623.6mm
655.4mm
677.2mm
Front-Center Horizontal
587.9mm
594.9mm
599.9mm
618.9mm
650.9mm
672.9mm
Wheelbase
1001mm
1008mm
1013mm
1032mm
1064mm
1086mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
Mechanical Trail
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
Wheel Flop
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Standover Height
684mm
701mm
705mm
725mm
745mm
765mm
Tire to Pedal Spindle
66.8mm
170 mm cranks
73.8mm
170 mm cranks
73.7mm
175 mm cranks
92.6mm
175 mm cranks
124.4mm
175 mm cranks
146.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
105mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
3 Build
49
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1713mm
1720mm
1725mm
1744mm
1776mm
1798mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
70mm
70mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.balfesbikes.co.uk/bikes/gravel-adventure-bikes/marin-headlands-3-gravel-bike-2026-in-green__98449