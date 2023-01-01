2015 Ridley Bikes X-Ride Canti
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
41
50
48
52
54
56
58
Stack
494mm
516mm
498mm
534mm
554mm
573mm
591mm
Reach
378mm
381mm
387mm
376mm
380mm
389mm
394mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.35:1
1.29:1
1.42:1
1.46:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
530mm
520mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
500mm
530mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
Top Tube Slope
6.8deg
0.7deg
-0.3deg
-0.3deg
-0.2deg
-0.2deg
-0.2deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
74.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
89mm
105mm
89mm
121mm
140mm
160mm
179mm
Bottom Bracket Drop
53mm
60mm
57mm
62mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
291mm
284mm
287mm
282mm
280mm
280mm
280mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
421.7mm
420.7mm
421.2mm
420.5mm
420.2mm
420.2mm
420.2mm
Front-Center
579.8mm
581.4mm
580.6mm
581.9mm
593.3mm
608.2mm
618.2mm
Front-Center Horizontal
577.3mm
578.3mm
577.8mm
578.6mm
589.9mm
604.9mm
614.9mm
Wheelbase
999mm
999mm
999mm
999mm
1010mm
1025mm
1035mm
Fork Offset/Rake
49.1mm
46.7mm
45.2mm
46.8mm
48.2mm
48mm
47.2mm
Trail
63.3mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
62.6mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.1mm
59.6mm
61.1mm
59.5mm
58.1mm
58.3mm
59.1mm
Wheel Flop
19.1mm
18.4mm
18.9mm
18.4mm
18mm
18mm
18.3mm
Standover Height
710mm
779mm
762mm
797mm
816mm
835mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
65.8mm
170 mm cranks
67.4mm
170 mm cranks
66.6mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
79.3mm
170 mm cranks
94.2mm
170 mm cranks
104.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
121mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
Canti Build
41
50
48
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1687mm
1687mm
1687mm
1687mm
1698mm
1713mm
1723mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://shop4cross.com/bikes-frames/rahmen-27/rahmen/ridley-x-ride-xri-01ds.html