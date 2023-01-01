2020 CUBE Bikes Attain GTC SL
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
56
58
60
62
Stack
538mm
561mm
591mm
610mm
629mm
649mm
Reach
369mm
376mm
385mm
388mm
392mm
391mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.49:1
1.54:1
1.57:1
1.6:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-C
410mm
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
Seat Tube Length, Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
517mm
537mm
560mm
575mm
590mm
595mm
Top Tube Slope
10.9deg
10deg
9.8deg
9.7deg
9.6deg
9.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
152mm
182mm
202mm
222mm
242mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
408.4mm
408.4mm
410.4mm
410.4mm
Front-Center
581.4mm
591.3mm
605.2mm
614.1mm
624mm
628mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
586.7mm
600.7mm
609.7mm
619.6mm
623.6mm
Wheelbase
985mm
995mm
1009mm
1018mm
1030mm
1034mm
Fork Offset/Rake
49.7mm
49.9mm
50.2mm
50.2mm
50.2mm
49mm
Trail
61mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
54.3mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.9mm
54.9mm
51.7mm
51.7mm
51.8mm
53mm
Wheel Flop
18.4mm
17mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.9mm
Tire to Pedal Spindle
72.4mm
170 mm cranks
82.3mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
105.1mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
SL Build
50
53
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1663mm
1673mm
1687mm
1696mm
1708mm
1712mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cube.eu/en/2020/bikes/road/road/attain/cube-attain-gtc-sl-carbonnwhite-2020/