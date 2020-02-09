2025 Fairlight Cycles Faran 3.0
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Geometry
51T
54R
54T
56R
56T
58R
58T
61T
Stack
570mm
558mm
590mm
576mm
611mm
594mm
630mm
650mm
Reach
370mm
388mm
378mm
396mm
386mm
404mm
394mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.44:1
1.56:1
1.45:1
1.58:1
1.47:1
1.6:1
1.62:1
Seat Tube Length, Unknown
518mm
531mm
537mm
549mm
557mm
567mm
575mm
594mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
535mm
549mm
548mm
567mm
567mm
580mm
581mm
595mm
Top Tube Slope
8deg
5.1deg
8deg
5.1deg
8.1deg
5.1deg
8deg
8deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
124mm
110mm
143mm
131mm
167mm
148mm
185mm
206mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
77mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
425.1mm
425.1mm
425.1mm
425.4mm
425.4mm
425.4mm
425.4mm
425.4mm
Front-Center
603mm
612mm
613mm
626mm
627mm
635mm
636mm
651mm
Front-Center Horizontal
597.9mm
606.9mm
607.9mm
621.6mm
622.6mm
630.6mm
631.6mm
646.6mm
Wheelbase
1023mm
1032mm
1033mm
1047mm
1048mm
1056mm
1057mm
1072mm
Fork Offset/Rake
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Trail
55.9mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
49.3mm
mid/neutral
49.3mm
mid/neutral
49.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53mm
50mm
50mm
50mm
50mm
47.1mm
47.1mm
47.1mm
Wheel Flop
16.8mm
15.5mm
15.5mm
15.5mm
15.5mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
786mm
789mm
805mm
808mm
827mm
825mm
845mm
864mm
Tire to Pedal Spindle
77mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
3.0 Build
51T
54R
54T
56R
56T
58R
58T
61T
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1735mm
1744mm
1745mm
1759mm
1760mm
1768mm
1769mm
1784mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:https://fairlightcycles.com/Faran-3-0/?v=0b3b97fa6688