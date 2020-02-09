2023 Fairlight Cycles Faran 2.5
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Geometry
51R
51T
54R
54T
56R
56T
58T
58R
61R
61T
Stack
540mm
567mm
559mm
590mm
575mm
610mm
630mm
593mm
612mm
650mm
Reach
380mm
371mm
386mm
378mm
394mm
383mm
390mm
402mm
410mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.53:1
1.45:1
1.56:1
1.46:1
1.59:1
1.62:1
1.48:1
1.49:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
515mm
518mm
535mm
540mm
550mm
560mm
580mm
568mm
586mm
596mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
536mm
535mm
547mm
548mm
565mm
564mm
583mm
583mm
597mm
597mm
Top Tube Slope
4.9deg
7.7deg
4.8deg
7.7deg
5deg
7.7deg
7.8deg
5deg
5.1deg
7.8deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
72deg
73deg
73deg
73.5deg
Head Tube Length
93mm
121mm
111mm
143mm
127mm
164mm
183mm
144mm
164mm
204mm
Bottom Bracket Drop
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
262mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
423.1mm
Front-Center
603mm
603mm
611mm
613mm
623mm
623mm
632mm
632mm
646mm
653mm
Front-Center Horizontal
600mm
600mm
607mm
608mm
619mm
619mm
628mm
628mm
641mm
649mm
Wheelbase
1023mm
1023mm
1030mm
1031mm
1042mm
1042mm
1051mm
1051mm
1064mm
1072mm
Fork Offset/Rake
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Trail
50.2mm
mid/neutral
50.2mm
mid/neutral
47.1mm
mid/neutral
47.1mm
mid/neutral
47.1mm
mid/neutral
47.1mm
mid/neutral
44mm
low
44mm
low
44mm
low
44mm
low
Mechanical Trail
47.6mm
47.6mm
44.8mm
44.8mm
44.8mm
44.8mm
41.9mm
41.9mm
41.9mm
41.9mm
Wheel Flop
15.1mm
15.1mm
13.8mm
13.8mm
13.8mm
13.8mm
12.6mm
12.6mm
12.6mm
12.6mm
Standover Height
766mm
780mm
785mm
802mm
799mm
821mm
840mm
816mm
834mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
137mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
2.5 Build
51R
51T
54R
54T
56R
56T
58T
58R
61R
61T
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1701mm
1701mm
1708mm
1709mm
1720mm
1720mm
1729mm
1729mm
1742mm
1750mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://fairlightcycles.com/faran-2-5